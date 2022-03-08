لوكسمبورغ – كشفت توقعات مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات” نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، خلال الربع الأخير من العام الماضي 0.3 بالمئة مقارنة بالربع الثالث منه.

وقال “يوروستات” في بيان، الثلاثاء، إن الناتج المحلي نما 2.3 بالمئة في الربع الثالث، و4.6 بالمئة في الربع الرابع 2020.

وفي الاتحاد الأوروبي، نما الناتج المحلي 0.4 بالمئة في الربع الرابع، مقارنة بالربع الثالث، حيث كان في حدود 2.2 بالمئة، و4.8 بالمئة في الربع الأخير 2020.

ووفق البيان، سجل اقتصاد منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي نموا بنسبة 5.3 بالمئة لكل منهما في كامل العام الماضي، مقارنة بانكماش 6.4 بالمئة لمنطقة اليورو، و5.9 بالمئة للاتحاد الأوروبي في 2020.

وسجل أعلى معدل نمو في سلوفينيا بنسبة 5.4 بالمئة، تليها مالطا 2.3 بالمئة.

من جهة أخرى، أظهرت البيانات ارتفاع معدل التوظيف 0.5 بالمئة في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، خلال الربع الأخير من 2021، مقارنة بالربع الثالث منه.

وفي كامل 2021، صعد معدل التوظيف 2.2 بالمئة في منطقة اليورو، و2.1 بالمئة في الاتحاد الأوروبي.

الأناضول