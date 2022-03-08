ليبيا – قال القيادي في مدينة مصراته الموالي لتركيا الحبيب الأمين: “سيول الترحيب بمبادرة ستيفاني على طول الخط و إصدار البيانات المتسرعة يشير الى هشاشة صانعي الترحيب من صناع القرار”.

الأمين أضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “فلا أحد منهم قال لها نحن لسنا صفحة بيضاء لتوقعي قراراتك ولا حقل تجارب للخطط والمبادرات وعليك الاستماع لرأينا وملاحظاتنا على خرائطك الممزقة وطرقك المقطوعة”.

وتابع: “اذا أضفنا كتلة المشري بمجلس الدولة + كتلة عقيلة بمجلس النواب سنوفر الكثير من التفكير والوقت والجهد لفرز وتصنيف المنشقين من اللاعبين المؤهلين للمناقلات في موسم تغيير الطارقات والعجلات”.

وأردف: “كان بمجلس النواب كتلة وطنية حقيقية لأعلنت عدم حضور جلسات بطبرق حتى تحديد مكان آخر لمناقشة القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات البرلمانية والموعد فقط، شرط انعقاد الجلسات في غضون أسبوع واحد، يدخل بعدها البرلمان في إجازة برلمانية، فإن رفض عقيلة وكتلته قاطع النواب مربوعته وعبثه”.