ليبيا – تمكن عناصر وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي في مديرية أمن طبرق من الإيقاع بأعضاء تشكيل عصابي ينتحل صفة منتسبي الأجهزة الأمنية.

وبحسب بيان صحفي لوزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال طالعته صحيفة المرصد، فقد ورد بلاغ للقسم مفاده قيــام أشخــاص مجهــولي الهويــة يرتدون الزي العسكري بالدخول لمحل لبيع الخضروات في مدينة طبرق والادعاء بأنهم أفراد في جهازي الأمن الداخلي والاستخبارات.

وأضاف البيان: إن هؤلاء قاموا بدخول المحل وسرقة مبلغ مالي وخضروات وفواكه ولاذوا بالفــرار، ليتم بعد التحري وجمع المعلومات عنهم إلقاء القبض عليهم، وهم 6 أشخاص متهمين بالواقعة، من بينهم 5 أشقاء ليقروا بأفعالهم غير القانونية بعد الاستدلال معهم.

وتابع البيان: إن هؤلاء اعترفوا بما نسب إليهم فضلًا عن قيامهم بسرقة العديد من المحال والمنازل وآخرها المحل المذكور من خلال التنكر وانتحال شخصية مأمور ضبط قضائي، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا التشكيل.