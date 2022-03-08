ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق إن الكثير من النواب يقفون ضد التمديد للمجلس ويؤيدون حق الشعب الليبي في الاقتراع.

الأبلق وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الثلاثاء أضاف: “الكثير من النواب يعارضون التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره مجلس النواب في جلسة لم تبلغ النصاب وشاهدها الليبيون جميعًا واتسمت بالفوضى، وقد وصفتها بديمقراطية التصفيق”.

وأشار إلى أن النواب الرافضون للتمديد تجمعوا في كتلة واحدة وأصدرت بيانها الأول قبل أيام، واجتمعت أمس بطرابلس، وتهدف لوضع قاعدة دستورية وقوانين انتخابية عادلة، لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، لافتًا إلى سعيهم لإجراء الانتخابات قبل نهاية خارطة الطريق المتفق عليها في جنيف في يونيو المقبل.

وأردف: “ما يقوم به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عبث سياسي يقود إلى العودة لمربع الانقسام والحروب”.

وتابع حديثه: “تنفيذ التعديل الدستوري الثاني عشر المعيب صعب بعد رفض مجلس الدولة له في جلسة رسمية”.

وواصل حديثه: “مجلس الدولة لن يرسل ممثليه الـ12 في لجنة تعديل مسودة الدستور، بحسب التعديل الدستوري الثاني عشر، وهذا أول العوائق أمام تنفيذه”.

وأكمل: “رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لن يتجاوب مع مبادرة وليامز، لأن ذلك يعني رمي التعديل الدستوري الثاني عشر والحكومة الجديدة في سلة المهملات”.

وأشار إلى وجود تياران بمجلس النواب، تيار مؤيد للتمديد وآخر معارض،وفي حال تبنى عقيلة مبادرة وليامز فسيختار أعضاء النواب الـ6 من مؤيديه، للعمل على إفشال جهود لجنة المجلسين من الداخل.

ودعا الأبلق المستشارة الأممية ستيفاني وليامز إلى تمثيل الكتلة الرافضة للتمديد بـ3 أعضاء في لجنة الـ6 الممثلة لمجلس النواب في مبادرتها.

ورأى أن إزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات، لا يكون بالتعديل الدستوري الثاني عشر وتكوين حكومة موسعة تطيل المدد.

الأبلق أكد الحاجة للمحافظة على الاستقرار وإبعاد شبح الحرب باستمرار الحكومة الحالية في عملها حتى إنجاز الانتخابات في شهر يونيو القادم، فالإشكال تشريعي قانوني وليس في السلطة التنفيذية، على حد قوله.