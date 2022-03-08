البكوش: كان الأجدر بالبرلمان مسائلة باشاغا حول الفساد في وزارة الداخلية عندما كانت تحت قيادته

البكوش: كان الأجدر بالبرلمان مسائلة باشاغا حول الفساد في وزارة الداخلية عندما كانت تحت قيادته

ليبيا – علق المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش على خطوة ستيفاني وليامز بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة باعتباره بالنسبة لها طوق النجاة من حدوث أي فراغ سياسي في المشهد الليبي.

البكوش قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إن القوة الأجنبية أولًا ليس لها مكان الآن؛ لأنها تتعارض مع عقيلة صالح.

وأضاف: “عقيلة صالح هو صاحب الإعلان المشهور أنه إذا رأت الحكومة المصرية حاجة للتدخل في ليبيا لها أن تتدخل، شيء غير مسبوق في العالم، ونعرف تدخلات مصر وما يسمى المشير والقائد العام الذي هو يترأسه عقيلة، هو الذي دعا قوات الفاغنر، بخصوص عقيلة صالح ومجلس النواب، عقيلة قيادته بدأت بمحاولته للوصول للسلطة عن طريق قائمة فيها هو كرئيس للمجلس الرئاسي وباشاآغا لرئاسة الوزراء، تلك الرحلة في عربة عقيلة انتهت بالفشل وتحطمها بالوادي”.

وتابع: “سلمت زمام قيادة المركبة، لعقيلة صالح بخصوص الانتخابات وأصدر عقيلة قوانين أحادية وفشلت الانتخابات، عقيلة قاد المركبة مرة أخرى، لمحاولة انقلابية وتأسيس حكومة موازية والتمديد له والمشري، وانحرفت المركبة عن الطريق وتحطمت؛ لذلك الآن تأتي ويليامز وتتحدث عن مبادرة هي ليست جديده لكن لها بعض الخصوصية وهي تكرار للمادة الرابعة البند الأول من خارطة الطريق التي تنص على أن يقوم المجلسان الدولة والنواب بإعداد القاعدة الدستورية للانتخابات خلال 60 يومًا، وانتهت في فبراير دون التوصل لأي قرار”.

وبيّن أنه الآن هناك نوع من الاختلاف خاصة بشأن وضع تواريخ معينة ليس فقط في تلك المبادرة وإجبار المجلسين على الالتزام بجدول زمني، لكن الأهم هو أن تشير لخطوات اخرى متفق عليها بين ويليامز والمجتمع الدولي عندما فشل المجلسين.

كما أردف: “نحن كنا ضد الانتخابات الرئاسية وأصرينا على الانتخابات وأنه لا داعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية ولنذهب مباشرة لانتخابات، ولكن عقيلة صالح لأنه كان متأكدًا أن قائمة عقيلة باشاآغا جويلي سيف النصر ستنجح قال: لا، لا بد من حكومة مؤقتة لنجهز الانتخابات. اجتماعاتنا مع عقيلة وكنت مستشارًا متطوع لمجلس الدولة واجتمعنا مع مجلس النواب في تونس وفشل وفي لاهاي كذلك! تلك الاجتماعات مع مجلس النواب وعقيلة قل للمشاهد أنها كانت قبل أن يدعم عقيلة الهجوم على طرابلس! كانت الاجتماعات جزءًا من محاولة الوصول لتوافق لإنهاء المرحلة الانتقالية وليس لانقسام سلطة”.

وأفاد أنه حين استقال غسان سلامة من منصبه حاول مجلس الأمن التوافق على مندوب جديد ولم يستطع وعرضت ويليامز التي كانت نائبة لسلامة ورفضها الروس؛ لذلك كلفها الأمين العام وحاليًا الروس يرفضون ستيفاني بما أنها ليست نائبة غسان سلامة عينها غوتيرس مستشارة بنفس الصلاحيات، وعندما قادت العملية في جنيف لم تكن منتخبة من مجلس الأمن. بحسب قوله.

وبيّن أن القضية حاليًا هل سيتم التوجه لانتخابات أم سيستمر السماح لمجلسي النواب والدولة بهذه الصفقات ومحاولة التمديد لأنفسهم، مضيفًا: “ونحن ما نطرحه الذهاب لانتخابات برلمانية تسقط مجلسي الدولة والنواب وحكومة الوحدة الوطنية”.

البكوش استطرد حديثه بالقول: “مجلس النواب لا يريد انتخابات والجميع يعرف ذلك وقالها غسان سلامة أمام مجلس الأمن والخبراء الآخرون يقولونها والليبيون يعرفون هذا وليس هناك مجلسان مكروهان في ليبيا أكثر من مجلس النواب والدولة. وهذا الشيء الوحيد الذي يتحد عليه الليبيين. النائب الدرسي قال جلسنا في مربوعة عقيلة وتغدينا وكل واحد أخذ قرعته. الصالحين عبد النبي قال توقيعي على المحضر مزورة! والكوني عبودة، الذي ترأس اللجنة التي سنت القانون لمجلس النواب قال إنها مهزلة وتقاسم للسلطة، الليبيون رأوا المسرحية الهزلية وهي ليست حالة فريدة يقوم بها النواب”.

ورأى أن مجلس النواب وعقيلة صالح حاولوا تفصيل انتخابات على حفتر وتخريب موضوع عبد الحميد الدبيبة وسيف الإسلام، لذلك تم إلغاء الانتخابات، مشيرًا إلى أن “المفوضية قالت الحكومة تعاونت معنا ماديًا وأمنيًا وبخصوص عدم بسط الأمن في الشرق كلموا القائد العام الذي رفض أن يسمح للدبيبة بدخول المنطقة الشرقية والجنوبية”.

وتساءل في ختام حديثه عما إذا قام مجلس النواب قبل منح الثقة لحكومة فتحي باشاآغا بمساءلته حول تقرير ديوان المحاسبة بخصوص الفساد في وزارة الداخلية عندما كانت تحت قيادته.