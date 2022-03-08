واشنطن – وافق البنك الدولي على حزمة منح وقروض لأوكرانيا بقيمة 723 مليون دولار، لمساعدة حكومتها في تقديم الخدمات الحيوية.

وأفاد البنك في بيان، أن الحزمة التي وافق عليها مجلسه التنفيذي تشمل 350 مليون دولار استكمالا لقرض سابق قدمه البنك، إضافة إلى نحو 139 مليون دولار من خلال ضمانات من هولندا والسويد.

وذكر البيان أن الحزمة تضم أيضا 134 مليون دولار من المنح المقدمة من بريطانيا والدنمارك ولاتفيا وليتوانيا وآيسلندا، إضافة لتمويل بقيمة 100 مليون دولار من اليابان.

وأشار أن مجموعة البنك الدولي أعدت للأشهر المقبلة حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا ودعما إضافيا للدول المجاورة التي تستقبل اللاجئين الأوكرانيين.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي تعرضت أوكرانيا لهجوم عسكري روسي، تبعه ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

الأناضول