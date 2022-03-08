ليبيا – علق عضو مجلس النواب علي التكبالي على المذكرة النيابية، معتبرًا أن تراجع مجلس الدولة عن التوافقات الأخيرة مع البرلمان، يأتي بسبب تغير موقف تنظيم الإخوان الذي يسيطر أعضاؤه على المجلس.

التكبالي أوضح في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن عناصر الإخوان الذين يسيطرون على مجلس الدولة، حاولوا عرقلة الأمور بعد أن توافقوا مع مجلس النواب، مشيرًا إلى أنهم قبلوا بمبادرة ويليامز ستيفاني التي لا تعني إلا إفسادًا وتثبيطًا لما تم الاتفاق عليه في المسار الدستوري، على حد قوله.

كما توقع فشل مبادرة المبعوثة الأممية، التي قال إنها تأتي “للعرقلة فقط وتغليب الفسدة ومنع تقارب الليبيين”.

وأكد أن أعضاء مجلس النواب، الذين وصفهم بـ”حراس الشعب” لن يستسلموا، أمام مجلس الدولة وتنظيم الإخوان الذين يحاولون دائمًا عرقلة أعمال البرلمان.

وحول مصير السلطة التنفيذية، رأى أن حكومة فتحي باشاآغا “ستدخل العاصمة طرابلس عاجلًا أم آجلًا تحت غطاء الشرعية”.