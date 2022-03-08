ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لقاء عمل مع رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي للطوارق.

وأوضح بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة طالعته صحيفة المرصد أن اللقاء أتى للتعرف على الصعوبات التي تواجه سكان مدينتي غات وأوباري وملف الخدمات وسبل تحسينها، إلى جانب أوضاع أصحاب الأرقام الإدارية من المسجلين لدى مصلحة الأحول المدنية.

وشدد الدبيبة خلال اللقاء على إيلاء حكومة تصريف الأعمال اهتمامها بالجنوب، على الرغم من كل الصعوبات والعراقيل، مؤكدًا أن قضية أصحاب الأرقام الوطنية المقيدين لدى مصلحة الأحوال المدنية هي قضية أخلاقية ومهنية ويجب العمل على معالجتها.