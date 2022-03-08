مصر – توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء إلى مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، إن هذه الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية، وما يربط بين الدولتين من علاقات وتعاون على جميع الأصعدة.

وأضاف أن السيسي سيبحث مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

المصدر: RT