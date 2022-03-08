ليبيا- شهد المركز الليبي – الكوري للتدريب والتأهيل إطلاق مبادرة “مهنتك مستقبلك” تحت شعار “أينما تكن نصل إليك” بمشاركة من حكومة تصريف الأعمال.

بيان صحفي صادر عن وزارة العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد، أكد مشاركة وزيرها علي العابد إلى جانب ووزير الحكم المحلي بالحكومة بدر الدين التومي إلى جانب مسؤولين آخرين في عملية تدشين المبادرة التي تأتي بالتماشي مع خطة عودة الحياة.

وأكد العابد خلال كلمة له أهمية التدريب المهني وأهمية المبادرة، مؤكدًا تصميم ورش تدريبية متنقلة بأحدث التجهيزات والمواصفات الوطنية والدولية، لتجوب القرى والمناطق بالشرق والجنوب والوسط والجبل والساحل الغربي لتدريب الباحثين من الجنسين عن عمل وفق احتياجات سوق العمل.