الكشف عن نوع جديد من ستيغوصور جاب الأرض منذ حوالي 168 مليون سنة!

الكشف عن نوع جديد من ستيغوصور جاب الأرض منذ حوالي 168 مليون سنة!

الصين – كشف باحثون عن نوع جديد من ستيغوصور جاب الأرض منذ حوالي 168 مليون سنة وهو أقدم نوع اكتشف في آسيا بعد الصين.

وعثر على بقايا ستيغوصور، والتي تضمنت عظام الظهر والكتف والفخذ والقدمين والأضلاع، بالإضافة إلى العديد من الصفائح المدرعة، في موقع في تشونغتشينغ، جنوب غرب الصين.

ويرجع تاريخها إلى المرحلة الباجوسية من العصر الجوراسي الأوسط – قبل ذلك بكثير من معظم أنواع الستيغوصورات المعروفة – وربما تكون أقدم أحافير ستيغوصورات التي اكتشفت على الإطلاق في جميع أنحاء العالم، وفقا للباحثين.

ويقول علماء الأحافير إنهم يأملون في أن يلقي اكتشافهم الضوء على كيفية تطور الستيغوصورات.

وسميت الأنواع الجديدة Bashanosaurus primitivus – في إشارة إلى الاسم القديم لمنطقة Chongqing في الصين حيث عثر على الديناصور، وprimitivus لأنها الكلمة اللاتينية لـ “الأول”.

ويبلغ طول ستيغوصور الصغير نسبيا ولكنه مخيف المظهر، حوالي 9 أقدام (2.8 متر) من الأنف إلى الذيل. ويحتوي على شفرة أصغر وأقل تطورا، وقواعد أضيق وأسمك لألواح درعه وميزات أخرى مختلفة عن جميع ستيغوصورات الجوراسي الوسطى الأخرى المكتشفة حتى الآن.

ومع ذلك، هناك أوجه تشابه مع بعض الديناصورات المدرعة الأولى، والتي يزيد عمرها عن 20 مليون سنة.

وقال المعد الرئيسي الدكتور داي هوي، من مكتب تشونغتشينغ لاستكشاف الموارد الجيولوجية والمعدنية وتطويرها: “كل هذه الميزات هي أدلة على مكان الستيغوصورات في شجرة عائلة الديناصورات”.

ويمكن تمييز Bashanosaurus عن ستيغوصورات الجوراسي الوسطى الأخرى، ومن الواضح أنها تمثل نوعا جديدا.

وعلاوة على ذلك، يشير تحليلنا لشجرة العائلة إلى أنها واحدة من أقدم الديناصورات المتباينة إلى جانب Chongqing Lizard (Chungkingosaurus) وHuayangosaurus.

واكتشفت كل هذه العناصر من منتصف إلى أواخر تشكيل Shaximiao الجوراسي في الصين، ما يشير إلى أن Stegosaurs ربما نشأت في آسيا.

وعثر على أحافير ستيغوصور في جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية وأستراليا، وتم تحديد 14 نوعا من ستيغوصور حتى الآن.

ومع ذلك، فقد أعاقت المواد الأحفورية المجزأة محاولات فهم كيفية تطور الستيغوصورات وكيفية ارتباطها ببعضها البعض.

ويحتوي Bashanosaurus primitivus على العديد من الميزات البدائية التي تشبه أقدم ستيغوصورات – بما في ذلك فقرات الذيل الأطول، وشفرة الكتف التي تكون أضيق، وخصائص الفقرات الخلفية التي تشبه الديناصور المدرع المبكر Scelidosaurus، الذي عاش في أوائل جوراسي.

وتكشف البقايا المتحجرة من Bashanosaurus أيضا عن مجموعة من الميزات التي تجعلها فريدة من نوعها عن غيرها من الستيغوصورات المعروفة.

ويبدو أن الصين كانت نقطة ساخنة لتنوع ستيغوصور، مع وجود العديد من الأنواع المعروفة الآن من العصر الجوراسي الأوسط حتى نهاية العصر الطباشيري المبكر.

ووصف Bashanosaurus في مجلة علم الحفريات الفقارية.

المصدر: ديلي ميل