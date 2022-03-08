ليبيا- شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على أهمية إحياء اليوم العالمي للحماية المدنية، من خلال فعاليات خاصة تم تنظيمها من قبل هيئة السلامة الوطنية.

بيان صحفي صدر عن الرئاسي طالعته صحيفة المرصد، نقل عن المنفي تأكيده في كلمته خلال مشاركته في هذه الفعاليات على أهمية هذا اليوم لدى منتسبي الدفاع المدني وهيئة السلامة الوطنية، مشيدًا بالدور الإنساني الكبير لجنود الهيئة الذين يلبون نداء الوطن في حفظ الأرواح.

وأبدى المنفي تقديره للتضحيات الجسام المبذولة من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع من خطر الكوارث والعمل على تقليل الأثار المأساوية الناجمة عنها.