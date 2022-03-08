موسكو – بدء صباح اليوم الثلاثاء، سريان وقف إطلاق النار المؤقت في أوكرانيا، بغية إجلاء المدنيين من 5 مدن بينها العاصمة كييف.

ودخل قرار وقف إطلاق النار الذي اتخذته وزارة الدفاع الروسية لإجلاء المدنيين من كييف وخاركيف وتشرنيهيف وسومي وماريوبول حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي لروسيا.

وأمس عقدت الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في منطقة بريست في بيلاروسيا، وأعلن الجانبان أنه تم تحقيق نتائج إيجابية في المحادثات حول ممرات المساعدات الإنسانية.

ويوم 28 فبراير/شباط الماضي، انطلقت في منطقة “غومل” الحدودية بين أوكرانيا وبيلاروسيا، مباحثات بين وفد كييف المفاوض ونظيره الروسي، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكن لم يتوصل الجانبان لأية نتيجة.

ثم انطلقت جولة ثانية من تلك المفاوضات، الخميس الفائت في مدينة “بريست” الحدودية في بيلاروسيا، تم الاتفاق خلالها على إنشاء ممرات انسانية.

ورغم الاتفاق لم يتسن تحقيق وقف إطلاق النار المؤقت بشكل كامل، وحدثت مشاكل في إجلاء المدنيين من المدن المذكورة.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي تعرضت أوكرانيا لهجوم عسكري روسي، تبعه ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

الأناضول