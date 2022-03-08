ليبيا – استقبل رئيس لجنه الشوون الخارجية بالبرلمان الإيطالي بييرو فوسينو أمس الإثنين السفير الليبي عمر الترهوني بمقر مجلس النواب بالعاصمة الايطالية روما.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي للسفارة الليبية لدى إيطاليا آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

من جانبه، أكد فوسينو أن إيطاليا والتي تعتبر أحد أعضاء مجموعة برلين ستعمل مع بعثة الأمم المتحده في ليبيا على دعم مطالب الشعب الليبي لإرساء قاعدة دستورية تحقق الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت، وتكون داعمة لاستقرار ليبيا.

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