اليمن – رحبت الولايات المتحدة ودبلوماسيون أوروبيون، الإثنين، بانطلاق مشاورات يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مع أطراف يمنية في الأردن.

وقال بيان صادر عن السفارة الأمريكية باليمن، اطلعت عليه الأناضول: “ما يزال المجتمع الدولي ملتزماً بشكل كامل بدعم السلام في اليمن، ويقدم دعماً كاملاً للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة”.

وأضاف البيان “نرحب بانطلاق المشاورات في العاصمة الأردنية عمان اليوم الإثنين ، والخاصة بإطار عملية سلمية شاملة تضم مجموعة واسعة من الشخصيات السياسية والاجتماعية الهامة في اليمن”.

وأعرب البيان عن أمله “في أن تتيح هذه المشاورات الفرصة للأطراف اليمنية لبحث رؤية متجددة لحل سياسي دائم للحرب”.

ودعا البيان جميع الأطراف اليمنية “للمشاركة الصادقة في هذه المشاورات”، مشددا على أنه “لا يوجد حل عسكري”.

وختم قائلا: “على جميع الأطراف دون استثناء أن تضع مصلحة الشعب اليمني فوق أي مصلحة حزبية أو شخصية”.

من جانبها، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن في تغريدة على حسابها بـ”تويتر” إن “دبلوماسيين من الاتحاد وألمانيا وفرنسا والنرويج رحبوا خلال لقاء مع غروندبرغ بإطلاقه مشاورات مع الأطراف اليمنية والفاعلين الإقليمين والدوليين”.

وأكد الدبلوماسيون، خلال اللقاء، دعمهم لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن غروندبرغ أنه بدأ سلسلة من المشاورات في العاصمة الأردنية عَمَّان، مفيدا بانعقاد اجتماعات ثنائية مع قادة من حزب المؤتمر الشعبي العام ووفود من حزب الإصلاح (أكبر حزب إسلامي باليمن) والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري؛ خلال الأسبوع الأول”.

وأضاف في بيان أنه “سيتم التشاور مع أكثر من 100 يمني ويمنية من الأحزاب السياسية وقطاعي الأمن والاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني في الأردن واليمن، خلال الأسابيع القادمة”.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه بنهاية العام 2021، تكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

الأناضول