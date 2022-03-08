ليبيا – قال رئيس لجنة خارطة الطريق عن مجلس الدولة محمد تكالة إن مُطالبة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز للمجلسين بتشكيل لجان جديدة للتباحث حول قاعدة دستورية هي دعوة للقفز على التعديل 12 للإعلان الدستوري الذي أنجزته لجنتي خارطة الطريق المنبثقة عن المجلسين.

تكالة وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أنه كان الأولى بويليامز أن تساعد هذه اللجان في استكمال استحقاقاتها التي أصبحت جزءًا من الإعلان الدستوري وتحوي معالجة لكل المسارات بدل من البحث عن بدائل أخرى.