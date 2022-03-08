إنجلترا – أمطر توتنهام هوتسبير شباك ضيفه إيفرتون بخماسية بيضاء في المباراة التي جمعتهما امس الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

وتناوب على تسجيل خماسية أصحاب الأرض كل من لاعب إيفرتون مايكل كين بالخطأ في مرماه (د.14) والكوري الجنوبي هيونغ مين سون (د.17) وهاري كين “هدفين” في الدقيقتين 37 و55، والإسباني سيرخيو ريغيلون (د.46).

وبهذا الفوز العريض، رفع توتنهام رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 22 نقطة في المركز الـ17 على جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: RT