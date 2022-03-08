دمشق: عدوان إسرائيل الجديد على مناطق سورية يظهر تنسيقها مع “داعش”

دمشق: عدوان إسرائيل الجديد على مناطق سورية يظهر تنسيقها مع “داعش”

سوريا – أفادت وزارة الخارجية السورية إن العدوان الجديد على مناطق سكنية بريف دمشق والذي جاء بعد ساعات على جريمة ارتكبها “داعش”، “يظهر حقيقة التنسيق الدقيق والمباشر بين الجانبين المجرمين”.

ونقلت وكالة “سانا” عن الخارجية السورية أن “استغلال الكيان الصهيوني وتنظيم داعش للأحداث الدولية للتغطية على عدوانهما المتوحش لن يجعل الباطل حقاً ولن يضلل ذلك العالم حول ما تقوم به إسرائيل وداعش للترويج لأهدافهما المشتركة”.

وأضافت الخارجية أن “سوريا تضع الأمم المتحدة ومجلس الأمن أمام مسؤولياتهما وتطالبهما بعدم التعاطي مع هذه المخاطر الجدية للسلم والأمن الدوليين بازدواجية المعايير وتجاهل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وكان مصدر عسكري سوري أكد مقتل اثنين من المدنيين ووقوع خسائر مادية بعدوان جوي إسرائيلي استهدف صباح اليوم بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

ويوم أمس أعلن مصدر عسكري أن 13 جنديا من الجيش السوري قتلوا وجُرح 18 آخرون في هجوم إرهابي بمختلف أنواع الأسلحة، تعرضت له حافلة مبيت عسكرية في بادية تدمر

المصدر: “سانا” + RT