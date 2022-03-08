ليبيا – كشف تقرير استقصائي نشره موقع “ذا دي لايت” الإخباري الليبيري الناطق بالإنجليزية تفاصيل عن تورط شركة تركية في خرق حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذه شركة “كابيكس” لتصنيع المتفجرات والمتعاونة مع شركة “بي ماونتن” التركية للتعدين قامت في العام 2018 بتهريب الأسلحة والمواد المتفجرة إلى ليبيا، وفقًا لتقرير لجنة الخبراء الأممية المنشور في سبتمبر من ذات العام.

وبين التقرير ن هذه الأسلحة والمتفجرات تم ضبطها في جنوب ووسط البحر الأبيض المتوسط على متن سفينة “المختار” التي ترفع علم دولة بليز وتقع في البحر الكاريبي، خلال عملية أمنية خاصة نفذتها القوات المسلحة التابعة لدول الاتحاد الأوروبي.

​​وأضاف التقرير: إن العملية شهدت اكتشاف صناديق السلاح والمتفجرات وعليها العلامة التجارية للشركة التركية التي استغلت شأنها شأن العديد من شقيقاتها ضعف إنفاذ القانون في ليبيا الذي قاد بالمحصلة إلى انتشار الشبكات الإجرامية والانتهاكات الجنسية والإفلات من العقاب.

وبحسب التقرير، فإن اللجنة الأممية تلقت لقطات لوحدات متخصصة في القوات المسلحة تقوم بإبطال عبوات ناسفة في مدينة بنغازي فضلا عن صناديق كبيرة تم العثور عليها تحتوي على أسلاك تفجير من صنع شركة تصنيع متفجرات مقرها في تركيا والمناطق المحيطة بها.

ووفقًا للتقرير أظهرت لقطات أخرى أنه تم في أوائل العام 2017 مصادرة صناديق كبيرة ملفوفة بطبقات متعددة من رقائق بلاستيكية على متن سفينة تبحر من مدينة مصراتة وهي تحتوي على متفجرات، بما في ذلك أسلاك تفجير وملصقات خاصة بالشركة المصنعة.

وأضاف التقرير: إن اللجنة أثارت مخاوف من أن مثل هذه المناورات غير المشروعة زادت من الهجمات على مؤسسات الدولة ومنشآتها مع كشفها حقيقة مفادها أن الحظر كان غير فعال إلى حد كبير، ما أدى إلى انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين والمهاجرين غير الشرعيين.

وتابع التقرير: إن متفجرات “نترات الأمونيوم” التي توردها الشركة التركية إلى ليبيريا يتم استخدامها للأغراض الصناعية فقط، وهو ما لا يتم بالمرة على ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص