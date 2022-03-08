موسكو – أعلنت روسيا تدمير ألفين و482 مرفقا عسكريا منذ بدء هجماتها على أوكرانيا أواخر الشهر الماضي.

وقال متحدث وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، في تصريحات الثلاثاء، إنه جرى تدمير 2482 مرفقا من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

وأوضح أن بين المرافق المدمرة 87 نقطة قيادة واتصال، و124 منظومة دفاع جوي صاروخي من طراز “إس 300″ و”بوك إم 1” و”أوسا”، إضافة إلى 79 محطة رادار.

كما جرى تدمير 866 دبابة وعربة مدرعة، و81 طائرة مسيرة، وغيرها من المعدات العسكرية، وفق كوناشينكوف.

وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

الأناضول