أوكرانيا – حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الدول الغربية من مخططات روسيا التوسعية، قائلا إن “الحرب لن تقف عند أوكرانيا” وأن الدور سيطالهم.

وشدد زيلينسكي خلال مقابلة مع شبكة “اي بي سي وورلد نيوز”، امس على الحاجة إلى تأمين المجال الجوي لأوكرانيا، وحث الولايات المتحدة وحلف “الناتو” على المساعدة في القيام بذلك، ولكن دون جدوى.

وقال: “لا يمكننا السماح لروسيا لأن تكون نشطة هناك (في المجال الجوي) لأنهم يقصفوننا ويرمون القنابل علينا ويضربونا بالصواريخ والمروحيات والطائرات المقاتلة. بتنا لا نسيطر على سمائنا”.

وأضاف أنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن “يمكنه فعل المزيد” لوقف الحرب، وتابع: “أنا متأكد من أنه يستطيع ذلك وأود أن أصدق ذلك، إنه قادر على فعل ذلك”.

وترفض الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي “الناتو” فرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا، محذرين من أن تلك الخطوة قد تقود إلى “حرب شاملة في أوروبا”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال السبت إن الدول التي تفرض منطقة حظر طيران ستعتبر مشاركة في الصراع القائم مع أوكرانيا.

وأمس، أعلن البيت الأبيض أن بايدن ثابت على موقفه بشأن إبقاء القوات الأمريكية خارج دائرة الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

ومصرا على دعوته لفرض منطقة حظر طيران، قال الرئيس الأوكراني في تصريحاته للشبكة الأمريكية، إن الصواريخ الروسية تضرب المنشآت المدنية، بما في ذلك الجامعات وعيادات الأطفال.

واستدرك زيلينسكي: “إذا حلق صاروخ في سماء المنطقة أعتقد أنه لا يوجد رد آخر سوى إسقاطه، يجب الحفاظ على الأرواح”.

وحذر من أن الحرب في بلاده سيكون لها تداعياتها على بقية العالم، وقال بهذا الصدد: “الجميع يعتقد أننا بعيدون عن أمريكا أو كندا. لا، نحن في منطقة الحرية هذه، وعندما يتم انتهاك حدود الحقوق والحريات ويداس عليها، حينئذ عليك أن تحمينا”.

وتابعقائلًا: “الدور جاء إلينا أولا وسيأتي إليكم بعدها، كلما أكل هذا الوحش أكثر أراد المزيد والمزيد والمزيد”، وفق تعبيره.

وفجر 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

الأناضول