ليبيا – أبدت الشركة العامة للكهرباء استهجانها الشديد لاستمرار ضعاف النفوس في ارتكاب السرقات لمكونات مهمة من الشبكة الكهربائية في مناطق مختلفة من البلاد.

بيان صحفي صدر عن الشركة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد سرقة 900 متر من الأسلاك الكهربائية من خط النهر – 30 بئر دياب في منطقة السائح، ما تسبب في فقدان التغذية في نحو 70 محولًا، مؤكدًا إن أعمال السرقة والنهب والاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة ومكوناتها تزداد بشكل ملحوظ في أكثر من منطقة.

وأضاف البيان: إن مجموعة خارجة عن القانون تعمل جاهدة على إلحاق الأذى والضرر بالشبكة الكهربائية لتحقيق مصالح شخصية، ما يتسبب في قطع التيار الكهربائي على أحياء بكاملها وإغراقها في ظلام دامس ولساعات طويلة بسبب هذه الأعمال اللا مسؤولة.

وتابع البيان: إن العاملين المخلصين في قطاع الكهرباء كانوا دائما في الموعد ولبوا النداء من أجل راحة المواطن؛ إذ يجري العمل الآن على إعادة تركيب الأسلاك المسروقة وشدها من أجل إعادة التغذية الكهربائية للمواطنين الذين انقطعت عنهم الطاقة.