إيطاليا – بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، الأزمة الأوكرانية وهوامش الوساطة للمساهمة في إيجاد حل سريع للأزمة.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، إن دي مايو “أكد دعم إيطاليا الكامل لمبادرات وإجراءات الأمم المتحدة في أوكرانيا، وخاصة على الجانب الإنساني”.

وأشار دي مايو إلى “أولوية الهدنة للسماح بإجلاء المدنيين في أوكرانيا و”فتح ممرات إنسانية، أيضا تنفيذا لما طلبه المجتمع الدولي بصوت متماسك على أساس القرار الذي اتخذته الجمعية العامة في 2 مارس بأغلبية 141 صوتا مقابل 5 ضده وامتناع 35 عن التصويت”.

المصدر: AKI