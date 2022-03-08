ليبيا – قال عضو مجلس النواب عز الدين قويرب إن مجلس النواب لم يتخذ قرارًا برفض مبادرة ستيفاني ويليامز، بل قام عدد من أعضاء مجلس النواب برفض المبادرة واعتبارها تدخلًا.

قويرب أشار خلال تصريح أذيع على تلفزيون “المسار” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هناك رأيًا آخر في مجلس النواب لا يرى أي تدخل فيها، بل يراها منسجمة ومتفقة مع التوافق الذي تحقق بين المجلسين النواب والدولة فيما يتعلق بالمسار الدستوري.

وتابع: “هناك فكرة سيطرت على الأعضاء أن ستيفاني تريد أن تحتكر هذا المسار وهم محقون إذا كانت هذه نية ستيفاني وليامز، أما إذا كانت رغبتها الحقيقية الوصول لقاعدة دستورية من أجل انتخاب فأنا لا أرى أي تناقض، كمبادرة أراها تأتي منسجمة مع ما جاء به مجلس النواب التعديل الثاني عشر، إن كانت البعثة تريد أن ترعى لقاءات بين مجلس النواب والدولة ومن يختارونه لتعديل المشروع الحالي أو البحث عن قاعدة دستوريةفهذا جيد”.

كما أردف: “لكن إن كانت تأتي في سياق التوافق الذي حدث بين المجلسين، وإن كانت تأتي بشكل موازٍ، فإنها لن تعجبني وسألتحق بزملائي الرافضين لها”.

وبيّن أن الصحيح هو اختيار لجنة والتشاور كي ترعى مثل هذه اللقاءات، لكن أولًا يجب أن تفرض البعثه نوعيتها وعددها وتتماهى مع ما قرره المجلس في التعديل الثاني عشر.