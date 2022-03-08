تونس – وصف الرئيس التونسي قيس سعيد مراسم أداء أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء، لليمين، بـ”اللحظة التاريخية بكل المقاييس”، مشددا على أنه سيعمل على تحقيق الاستقلال الفعلي للقضاء.

وشدد سعيد على أن “القضاء العادل والمستقل هو ما لا شك فيه من بين أهم عناصر النجاح في كل مجتمع ودولة”، وتوجه إلى أعضاء المجلس الوقتي للقضاء قائلا: “لقد أقسمتم الآن على احترام استقلال القضاء فلا قيام للدولة إلا بقضاء عادل ولا أمن في المجتمع إلاّ إذا انتشر العدل بين الناس، إن المهام الموكلة إليكم هي من بين أهم المهام في الدولة”.

وأكد سعيد أنه سيخوص مع المجلس الوقتي للقضاء “حربا بلا هوادة ضد الفاسدين والمفسدين الذين أرادوا التسلل الى قصور العدالة وضد كل من يريد إسقاط الدولة والتنكيل بالشعب في معاشه وقوته”، داعيا أعضاء المجلس إلى المساواة بين الجميع “طبقا للقانون ولا تأخذكم في الحق لومة لائم نحن نخوض اليوم وفي هذه الأشهر معركة تحرير وطني فلنخضها معا في إطار القانون وليتحمل كل واحد منا مسؤوليته أمام الله والشعب والتاريخ”.

المصدر: “موزاييك إف أم”