ليبيا – عقد مجلس الدولة الاستشاري جلسة طارئة للتشاور بشأن الخطوات السياسية الأخيرة المتخذة من قبل مجلس النواب.

بيان صادر عن مجلس الدولة الاستشاري طالعته صحيفة المرصد، أكد اتفاق أعضائه على تشكيل لجنة للتشاور مع مجلس النواب حول وضع القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات القادمة، واعتماد آلية اختيار أعضاء اللجنة من المجلس على أن يتم انتخاب أعضائها في الجلسة المقبلة.

ورفض البيان استمرار إغلاق الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، مع مطالبته الجمعية العمومية للمحكمة بإعادة تفعيل الدائرة واعتبار استمرار إغلاقها تعطيل للعدالة.