ليبيا – تابعت صحيفة المرصد تأثيرات الصراع الأوكراني الروسي على الاقتصاد الليبي شأنه شأن باقي الاقتصادات التي تأثرت سلبيًا بسبب هذه المواجهة العسكرية.

الصحيفة استطلعت عددًا من آراء تجار الحبوب في ليبيا ممن تحدثوا عن هذه التأثيرات الكبيرة التي طالت رغيف الخبز الذي يتم توفيره من الدقيق المستوردة حبوبه من الخارج؛ إذ تعد أوكرانيا وروسيا من أكبر موردي هذه السلعة الأساسية في العالم.

ووفقًا للتجار، فإن هذه التأثيرات امتدت لتشمل الحبوب المستخدمة في صناعة الزيوت النباتية الضرورية هي الأخرى لطبخ الأطعمة للمواطنين أو لدخولها في إطار العديد من الصناعات الغذائية، ما سينعكس بالمجمل على الأسعار التي شهدت بالفعل ارتفاعات جنونية خلال الفترتين الحالية والماضية وقد تمتد للمستقبلية.

وبين التجار أن الحبوب الداخلة في النظام الغذائي في ليبيا تنقسم إلى قسمين أولهما ما يتعلق بالأعلاف المستخدمة لتربية الدواجن والخراف والأبقار وباقي أقسام الثروة الحيوانية، وثانيهما ما تستخدمه المطاحن لتوفير سلعة الدقيق التي يستحوذ عليها وبنسبة تفوق الـ90% القطاع الخاص متمثلًا بـ4 أو 5 مصنعين كبار.

وأضاف التجار: إن المصنعين الثانويين هم 5 أو 6 في المنطقتين الشرقية والغربية، فيما لا يوجد في المنطقة الجنوبية سوى مطحنة واحدة لا تعمل، فضلًا عن وجود شركة الأعلاف والمطاحن الحكومية التي لا تمثل شيئًا كبيرًا في سوق الحبوب، إذ لا تستورد سوى باخرة أو 2 أو 3 في العام.

وتابع : إن المتعارف عليه هو تولي القطاع الخاص مهام الاستيراد والتصنيع لعدة أحجام 50 و25 و5 و1 كليوغرام ما يغطي الحاجة المحلية من سلعة الدقيق بالكامل، فضلًا عن تغطية جانب كبير من حاجة دول الجنوب تشاد والنيجر والسودان لاعتمادها على تهريب هذه السلعة المدعومة بحسب سعر الصرف الرسمي.

وأوضح التجار أن عملية الاستيراد سائرة منذ سنين بشكل منتظم ووفقًا لتعديل سعر الصرف وبمواصفات قياسية أوروبية معتمدة من قبل الدول المصدرة وفيها نسبة البروتين 11.5 أو 12.5% والأخيرة هي الغالبة، ووفقًا لما يتم استيراده من باقي الدول وقد يكون حتى أفضل من مصر وتونس.

وتوقع التجار أن يكفي مخزون ليبيا الحالي من الحبوب الموجودة في الصوامع والدقيق لشهرين أو 3 أشهر كحد أعلى في حال تم ضبط الاستهلاك وعدم الإفراط فيه بعد وصول العديد من البواخر الكبيرة مؤخرًا، مؤكدين أن أسعار الحبوب العالمية ارتفعت حتى قبل المواجهة العسكرية الروسية الأوكرانية.

وأرجع التجار هذا الارتفاع لعوامل مناخية والصعود الكبير في أسعار الشحن ليتوقف الاستيراد حاليًا من أوكرانيا بشكل كامل على خلفية هذه المواجهة، في وقت استوردت فيه ليبيا بالكامل كافة حبوبها خلال العامين 2021 و2022 من روسيا وأوكرانيا لعدم جودة القمح البلغاري منذ فترة ورفضه من قبل المطاحن.

وأضاف التجار أن القمح الروماني لا يتم الاعتماد عليه هو الآخر من قبل السوق الليبية، موضحين أن الموانئ الأوكرانية متوقفة حاليًا عن شحن القمح فيما ينطبق ذات الحال على نظيرتها الروسية التي لا تستطيع العمل بسبب وجود عوائق مالية تحول دون ذلك ورفض الجانب الرسمي الروسي شحن البضائع.

وأشار التجار إلى إمكانية تغيير موقف الجانب الروسي من مسألة الشحن خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكدين أن توفر القمح الأوروبي غير مطمئن؛ إذ قد يختفي في أي لحظة بسبب الطلب عليه من قبل مصر والجزائر وتركيا التي تستهلك أضعاف ما تستهلكه ليبيا ما يعني دخولها لشراء أية كميات من القمح الألماني والفرنسي.

ووفقًا للتجار فقد منعت بلغاريا خلال الأسبوع الماضي تصدير الحبوب، فضلًا عن إيقاف خروج بواخر تم تعبئتها مسبقًا فضلًا عن إعادة باخرة تحمل زيوتًا نباتية من عرض البحر كانت في طريقها إلى مصر، فضلًا عن قيام تركيا هي الأخرى بمنع تصدير الزيوت التي يستورد الأتراك الخام منها لتكريره وإعادة تصديره.

وأضاف التجار أن موقف تركيا هذا أتى لتوقف استيراد الزيوت النباتية الخام، فيما من المرجح اتخاذ إجراء مماثل حول الدقيق فهي تعد من أكبر دول العالم المصدرة له إلى دول إفريقية وآسيوية عديدة والعراق والقليل منه إلى إيران، ما قاد لرفض الشركات المصنعة التهيئة لعمليات توريد جديدة إلى ليبيا وتخمين أسعارها.

وأكد التجار أن توافر القمح بشكل معقول والخبز للمواطنين جعلهم لا يركزون على غياب الذرة الداخلة بشكل أساسي في صناعة الأعلاف، موضحين أن البديل لما يتم توريده منها من روسيا وأوكرانيا إلى ليبيا هو من بلغاريا ورومانيا وفرنسا بحكم ما موجود حاليًا من قوانين مانعة لاستيراد المعدل جينيا منها.

وتابع التجار: إن المصدرين الأساسيين للذرة هم البرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والأخيرتين لا يمكن السماح بالاستيراد منهما بسبب التعديل الجيني، في وقت لا يوجد فيه سوى القليل أو حتى لا شيء بالمرة من الذرة للتصدير من قبل فرنسا، بسبب فشل موسم الزراعة.

وأضاف التجار أنه ومن حسن الحظ أن الموسم الزراعي في الأرجنتين والبرازيل كان وفيرًا بالذرة، إلا أن الاستيراد منهما سيصدم بعقبة ارتفاع الأسعار لارتفاع الطلب عالميًا قياسًا بالعرض، فيما يرى المستورد الليبي أن الأسعار المرتفعة جدًا لن تجعله يغامر بشراء حمولة باخرة كبيرة بقيمة 10 أو 11 مليون دولار.

وأوضح التجار أن بعد مسافة الشحن الكبيرة التي تأخذ شهرًا على الأقل هو الآخر عامل يجعل المستورد يرفض التوريد؛ لأن الأزمة في أوكرانيا قد تحل خلال وجود الباخرة في عرض البحر ما يعني انخفاض الأسعار بقيمة 30 إلى 40 دولارًا، ما يعني أن الخسارة ستكون بمقدار الملايين من الدولارات.

وبين التجار أن هذه العوامل تعني أن القليل من المستوردين سيغامرون بأموالهم لتوريد القمح والذرة فضلًا عن عدم تمكنهم من توريد ذات الكميات التي كانوا يوردونها سابقًا لارتفاع الأسعار عالميًا، مؤكدين أن وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال قامت بالإعلان عن مناقصة لاستيراد الدقيق.

ووصف التجار هذا الإجراء الحكومي بأنه “مضيعة للوقت” لأن الدول المصنعة والموردة لمادة الدقيق مثل تركيا تعاني من مشاكل في سد حاجتها منه لعدم قدرتها على الحصول على القمح، مؤضحين أن الحل لهذه الأزمة يتمثل في توريد ما متوفر من قمح من ألمانيا وفرنسا ودول البلطيق والأرجنتين والبرازيل والولايات المتحدة.

وأضاف التجار أنه بالإمكان إضافة أستراليا إلى هذه القائمة، إلا أن هذا سيصطدم بمسألة عدم التوريد السابق من هذه الدولة إلى ليبيا فضلًا عن أخذه وقتًا طويلًا لمروره بقناة السويس في مصر، مشيرين إلى أن كافة الدول في البحر الأسود تفكر في هذا الحل.

ورجح التجار دخول مصر على خط الطلب العالي للقمح في أية لحظة نظرًا لعدد سكانها الكبير من جهة؛ ولأن احتياطياتها الحالية منه في الصوامع الحكومية والخاصة قد لا تكفي لمدة 4 أشهر وفقًا لما ينص عليه القانون المصري المشدد على توفير هذه السلعة بالشكل الكافي للاستهلاك.

وتحدث التجار عن ارتفاع متوقع في استهلاك الدقيق والطلب على القمح في ليبيا خلال الفترة القليلة المقبلة لقرب حلول شهر رمضان ولوجود التهريب الذي تعتمد عليه دول الجنوب تشاد والنيجر والسودان من دون قدرة السلطات الليبية على وقف ذلك، ما يعني استنزاف نصف الاحتياطي الليبي.

المرصد – خاص