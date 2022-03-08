هولندا – أعلنت منظمات إغاثية هولندية أنها نظمت حملة تبرعات وطنية لصالح أوكرانيا جمعت أكثر من 106 ملايين يورو، مشيرة إلى أن هذا المبلغ سيذهب لمساعدة ضحايا الحرب في هذا البلد.

وقالت مجموعة المنظمات الإغاثية وعددها 11 في بيان، أمس الاثنين، إن “العداد أظهر 106.2 مليون يورو في نهاية يوم العمل الوطني هذا”.

وأضافت المجموعة التي تضم خصوصا “الصليب الأحمر الهولندي” و”منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في هولندا” أن باب التبرعات الذي فتح في الأول من مارس سيظل مفتوحا.

وحذر البيان من أنه “بالنسبة لملايين الأوكرانيين، بمن فيهم 7.5 مليون طفل، فإن الوضع مقلق للغاية”. وأضاف أن “الأموال التي يتم جمعها يمكن أن تزودهم بالمساعدات الطارئة المنقذة للحياة” مثل الرعاية الطبية والغذاء والمأوى والمساعدة النفسية.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن مبلغ الـ106 ملايين يورو يشمل تبرعا من الحكومة الهولندية بقيمة 15 مليون يورو.

ومنذ 1984 وحدت هذه المنظمات الإحدى عشرة قواها لجمع تبرعات لدول ومجتمعات تعاني من كوارث إنسانية، بما في ذلك تسونامي آسيا في 2004 وزلزال هايتي في 2010.

المصدر: أ ف ب