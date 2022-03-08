ونشرت صحيفة الأخبار الرياضية الأرجنتينية الشهيرة Olé، حكاية مراسل قناة Chilevisión التشيلية، الذي شرح اللحظات الخاصة على حسابه على “إنستغرام”: “اليوم، عند أحد الحواجز، صادرت الشرطة وثائقنا وكاميراتنا وهواتفنا، ورافقونا إلى مركز الشرطة”.

وتابع المراسل ماتامالا:” كانت الاستجوابات الأولى متوترة، إنها دولة في حالة حرب ويشتبه في وجود جواسيس أو مخربين”.

وأكد الصحفي أن التعامل في مثل هذه الحالات مع حاجز اللغة أمر غير سهل، بينما كان عليه هو وزملاؤه الأرجنتينيون أن يشرحوا لهم أنهم صحفيون من أمريكا الجنوبية.

وحكى ماتامالا أن أحد رجال الشرطة الأوكرانيين رأى جوازات سفر زملائه وقال كلمتين نفهمهما: “ميسي ومارادونا”.

وكانت تلك اللحظة التي تغير فيها كل شيء، عندما قرر أحد الصحفيين الكشف عن وشم لنجم الأرجنتين بكرة القدم مارادونا على ربلة الساق.

وعلق ماتامالا: “أظهر مصورنا الرائع أن لديه وشما ل‍دييغو مارادونا على ساقه، بعدها تغير الجو كثيرا وبفضل “لمسة يد مارادونا” تمكنا من الخروج من هذا المأزق دون مشاكل “.