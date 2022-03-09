العراق – أعلن مدرب منتخبنا الوطني العراقي لكرة القدم عبد الغني شهد، اليوم الاربعاء، قائمة اللاعبين للمشاركة في المعسكر الداخلي الذي سيقام في ملعب الشعب الدولي تحضيراً لمباراة زامبيا الودية والمواجهة المصيرية أمام منتخبي الأمارات وسوريا ضمن التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة الى مونديال قطر.