ليبيا – التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بسفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية في ليبيا لـ13 دولة فضلًا عن الاتحاد الأوروبي.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى حضور السفراء المعتمدين في ليبيا لفرنسا وإيطاليا وإلمانيا وإسبانيا واليونان وهولندا وتركيا والكونغو وقطر والجزائر وتونس ومصر اللقاء، لمتابعة التطورات السياسية وموقف الحكومة بشأنها.

وشدد الدبيبة على احترام رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في أقرب الآجال فضلًا عن استعراضه خطة الحكومة “عودة الأمانة للشعب” المتناغمة مع نظيرتها للأمم المتحدة التي تهدف لإنهاء كافة الاجسام الموجودة في المشهد السياسي، وعلى رأسها حكومة تصريف الأعمال.

بدورهم أكد السفراء ضرورة الحفاظ على مكتسبات المرحلة والهدوء والعمل لإجراء الاستحقاقات الانتخابية وإنجاحها، مجددين دعمهم اللا محدود لمبادرة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز لتشكيل لجنة لوضع قاعدة دستورية توافقية تصل بالليبيين للانتخابات.