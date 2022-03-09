السعودية .. بمكان “لا يخطر على بال”.. ضبط عمالة مخالفة لتوزيع اللحوم والدواجن مجهولة المصدر على المطاعم (صور)

السعودية .. بمكان “لا يخطر على بال”.. ضبط عمالة مخالفة لتوزيع اللحوم والدواجن مجهولة المصدر على المطاعم (صور)

السعودية – أعلنت السلطات السعودية عن ضبط عمالة مخالفة تتخذ مقرا “لا يخطر على بال” لتوزيع اللحوم والدواجن مجهولة المصدر على المطاعم.

وكشفت وزارة التجارة السعودية عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها في “تويتر”، عن هذه العملية، وأوضحت قائلة: “جولاتنا الرقابية مستمرة في قطاعي الهدايا وورش السيارات لمكافحة جرائم التستر التجاري..وخلال ذلك ضبطنا عمالة مخالفة استغلت موقعً بعيدا عن الرقابة لتوزيع اللحوم والدواجن مجهولة المصدر على المطاعم”، لافتا إلى ان هذا الموقع هو غرفة خارجية لأحد المساجد”.

وأضافت الوزارة: “أحلنا المخالفين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم”.

المصدر: RT