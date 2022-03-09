ليبيا – تطرق تقرير إخباري نشره “الصليب الأحمر الأميركي” لتجارب عاملين فيه مع المهاجرين غير الشرعيين ممن يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر شواطئ ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن هؤلاء العاملين قولهم أنهم يقومون عادة بدوريات بحرية في المياه الدولية خارج ليبيا؛ لأن المهاجرين غير الشرعيين يغادرون شواطئ ليبيا في قوارب مطاطية بمعدات غير مناسبة وللبحث عمن يواجهون ضائقة وينقلونهم لسفن أكبر فيها رعاية صحية.

وأضاف العاملون أنهم يعتنون بجميع أنواع المرضى ممن يتم إنقاذهم من المصابين بالإنفلونزا والصداع ومشاكل الجلد والألم، بعد الجلوس لفترات طويلة في القوارب المطاطية؛ إذ عانى هؤلاء من ظروف سيئة للغاية في ليبيا واحتاجوا إلى دعم عاطفي بعد رحلة طويلة جدا ومرهقة.

وتابع العاملون: إن هذا الدعم كان مهمًا بشكل خاص للنساء والأطفال الفارين لوحدهم ممن واجهوا مواقف مروعة، فضلًا عن مراقبة الحوامل وما بعد الولادة وتقديم ​الرعاية الصحية للأطفال الصغار ممن كانوا متعبين ومصدومين وبعضهم يبكون مما لاقوه من صعاب.

وأوضح العاملون أن البعض من هؤلاء كانت ملابسهم مبللة وربما لم تتح لهم الفرصة لاستخدام المرحاض ومنهم من لم يأكل وشعر بالذعر والارتباك فأعمارهم تتراوح بين الـ5 والـ12 عامًا، فيما تم نقل تجربة امرأة نيجيرية لديها طفل يزيد عمره قليلًا عن عام وزوجها وطفليها الكبار بقوا في المنزل.

واختتم التقرير بالإشارة إلى سعي هؤلاء العاملين إلى الاستمرار في مهامهم الرامية لإغاثة المهاجرين غير الشرعيين المبحرين من ليبيا باتجاه أوروبا.

ترجمة المرصد – خاص