ليبيا – سلط تقرير لموقع “العربي الجديد” القطري الإثنين على أزمة القمامة المتكدسة على جوانب الطرقات في مدن ليبية عديدة، على الرغم من الوعود التي أطلقتها حكومة تصريف الأعمال لحلّ الأزمة.

التقرير الذي تابتعته صحيفة المرصد، أشار إلى انتشار المكبات العشوائية في أحياء وطرقات فرعية فيها تُحرق بعضها ليلًا، في محاولة للتخفيف من التكدّس، بسبب العجز عن نقلها إلى المكبات الأساسية في خارج المدن.

وبحسب التقرير، تبدو أزمة النفايات أزلية في ليبيا على الرغم من تخصيص ميزانيات كبيرة لشركات النظافة الحكومية.

فوزي بو ستة، مسؤول في الشركة العامة لخدمات النظافة الحكومية، لفت إلى أنّ أسباب الأزمة القائمة اليوم عديدة، من بينها قرار حكومي بضمّ موظفي وعمّال الشركة إلى المجالس البلدية.

بوستة أوضح أن هذا القرار أثّر سلبًا على أعمال الشركة، ومنها تأخّر الموظفين وعمال النظافة وصيانة السيارات والآليات وعدم وضوح الرؤية المستقبلية للشركة، مؤكدًا أنّ موظفي الشركة لم يتقاضوا رواتبهم منذ نحو عام ولم يحصلوا على أيّ مبالغ مالية للصيانة أو للتخلّص من النفايات في المكبات العامة.

من جهته، أوضح عضو المجلس البلدي في مدينة بني وليد شرف الدين كنشيل أنّ شركات خدمات النظافة تحتاج إلى برنامج وطني حقيقي تُدعَم من خلاله بشكل جيد للتمكّن من تقديم الخدمات اللازمة للمواطن، شارحًا أنّ ذلك يكون من خلال توفير كلّ المعدات اللازمة من سيارات لنقل المخلفات ومعدّات للرش وآليات ثقيلة وصناديق لجمع القمامة.

وأشار كنشيل كذلك إلى ضرورة حلّ مشكلة أخرى ذات صلة بأزمة النفايات، وهي مشكلة المكبات المرحلية وتلك النهائية، مؤكدًا أن البلديات ليست مسؤولة عن الأزمة، في ظل عدم توفّر تغطية مالية كافية لرفع مستوى الخدمات المقدّمة، لافتًا إلى أنّ نظام الحكم في ليبيا مركزي، والبلديات تعاني كغيرها من المؤسسات من عدم القدرة على مواجهة التحديات.

وفي آخر قراراتها الخاصة بأزمة النفايات، أعلنت حكومة تصريف الأعمال تكليفها وزارة الحكم المحلي بتشكيل لجنة لزيارة بلدية بنغازي بهدف وضع حلول جذرية لمشكلة تكدّس النفايات في داخل أحياء المدينة.

وذكّر بيان الحكومة بنقل اختصاصات الشركة العامة لخدمات النظافة الحكومية إلى البلديات بموجب قرارات حكومية سابقة، لكن كل هذه التبريرات لا تهمّ المواطن.

ويقول المواطن نجمي بن خليل، من مدينة بني وليد، إنّه يحفظ التبريرات عن ظهر قلب، مشيرًا إلى أنّ النفايات باتت تتكدس في الشوارع العامة وعند مداخل المدن ومخارجها، وهذا أمر يتسبّب كذلك في حوادث مرورية، لا سيّما بسبب إشعال النار فيها، ما يعيق رؤية السائقين.

وأضاف بن خليل أنّ “اختلاط مياه الصرف الصحي بالنفايات في الأحياء السكنية يتسبّب في أمراض عدّة، أبرزها مرض الليشمانيا مع انتشار ذبابة الرمل نتيجة ذلك الاختلاط، موضحاً أنّ أكثر من 500 إصابة سُجّلت في أقلّ من عام.

وبالنسبة إلى بو ستة فإنّ نقل اختصاصات الشركة العامة لخدمات النظافة إلى البلديات جاء كحلّ لعجز الشركة، لكنّه ليس حلًا جذريًا بسبب عزوف الشركات الخاصة عن التعاقد مع البلديات لعدم سدادها مستحقات تلك الشركات وإحالتها على ديون الحكومة ووزاراتها.

وحمل بو ستة المواطنين مسؤولية كذلك، موضحًا أنّ هؤلاء يأتون بنفاياتهم في دلاء ويلقونها على قارعة الطريق، ليأتي بعدهم من يشعل النار فيها، وهو ما يزيد من انتشار الروائح الكريهة والأمراض.

وشدد بو ستة على أنّهم لو وضعوا نفاياتهم في أكياس مخصصة لها وألقوها على قارعة الطريق لكان الأمر أهون، مطالبًا الليبيين بالتضامن ولو نسبيًا مع الشركة العامة لخدمات النظافة وسط الصعوبات التي تعانيها.

لكنّ بن خليل يرى في كلام بو ستة حججًا غير مقبولة، ويؤكد أنّ أزمة النفايات تأتي مضافة إلى أزمات أخرى عديدة من قبيل انقطاع الكهرباء وشحّ السيولة النقدية.

وأضاف بن خليل: “قد يكون إلقاء النفايات من دون أكياس من السلبيات التي يقترفها المواطن، لكنّ المشكلة هي في بقائها لمدّة أسابيع في الأحياء وعلى قوارع الطرقات حتى ولو كانت في أكياس”.

كما شدد على ضرورة التحقيق في الأموال الممنوحة للبلديات والمخصصة لمعالجة أزمة النفايات ونقلها، يطالب المعنيين بالتحرّك إنسانيًا وعلى الأقلّ الالتفات إلى أطفالنا المعرّضين لأمراض، إذ يمرّون بجانبها يوميًا وهم في طريقهم إلى المدارس.