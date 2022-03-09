روسيا – ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أطلع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، على أسباب وأهداف العملية الخاصة التي تنفذها روسيا لحماية دونباس وسير المفاوضات مع أوكرانيا.

وأفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين والسيسي أجريا اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا حيث بحثا “قضايا التطوير اللاحق للشراكة الاستراتيجية بين روسيا ومصر، بما في ذلك سير تنفيذ المشاريع المشتركة الكبيرة في قطاعي الطاقة النووية والإنتاج”.

وأشار البيان إلى أن “كلا الطرفين أبديا كذلك اهتماما بمواصلة التعاون الوثيق في قطاعي السياحة والزراعة”.

وتابع: “بطلب من السيسي شرح بوتين أسباب وأهداف العملية العسكرية الخاصة الروسية لحماية دونباس، كما أبلغه بالعمل الذي تقوم به روسيا في إطار المفاوضات مع ممثلي أوكرانيا”.

وبحسب بيان الكرملين، “أعرب الرئيس المصري عن شكره للجانب الروسي على الجهود المبذولة لإجلاء المواطنين المصريين من منطقة النزاع”، فيما اتفق الرئيسان على الاستمرار في الاتصالات على مختلف المستويات.

المصدر: RT