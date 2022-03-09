“الماء مقابل الكهرباء”.. وفد إسرائيلي في الأردن لبحث صفقة الطاقة

“الماء مقابل الكهرباء”.. وفد إسرائيلي في الأردن لبحث صفقة الطاقة

الأردن – يبحث وفد من وزارة الطاقة الإسرائيلية تنفيذ مشروعين متعلقين بصفقة “الماء مقابل الكهرباء”، حسبما ذكرت “هيئة البث الإسرائيلي”.

وقالت القناة الإسرائيلية الرسمية إن تلك الزيارة هي الأولى منذ التوقيع الأولي على إعلان النوايا ضمن صفقة الطاقة بين إسرائيل والأردن، وبتمويل من الإمارات العربية المتحدة، برعاية أمريكية.

ويلتقي الوفد الإسرائيلي مسؤولين في وزارة الطاقة والمياه الأردنية، وممثلين عن الإمارات، حسب قناة “كان”.

وأوضحت القناة أن الصفقة تتضمن إنشاء حقل للطاقة الشمسية في الأردن (بتمويل من الإمارات)، يزود إسرائيل بالطاقة الكهربائية، وإنشاء محطة لتحلية المياه في إسرائيل من المفترض أن تزود الأردنيين بالماء.

وتتضمن الصفقة أن يبيع الأردن لإسرائيل من حقل الطاقة الذي ستنشئه في أراضيها 600 ميغاوات، بينما تبيع إسرائيل للأردن 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة.

وكان ممثلان عن الأردن وإسرائيل وقعا إعلان النوايا في دبي برعاية أمريكية في نوفمبر الماضي.

المصدر: “كان” العبرية