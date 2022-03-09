روسيا – أعلن البنك المركزي الروسي، صباح اليوم الأربعاء، عن مجموعة من الإجراءات لبث الاستقرار في سوق العملات المحلية في ظل الضغوطات الخارجية التي يتعرض لها الاقتصاد الروسي.

وأصدر البنك المركزي الروسي الإجراءات التالية، وشدد على أن التدابيير مؤقتة، وتستمر من 9 مارس وحتى 9 سبتمبر من هذا العام:

– يتم حفظ جميع أموال العميل في حسابات أو ودائع العملات الأجنبية وحسابها بعملة الإيداع، ويمكن للعميل سحب ما يصل إلى 10 آلاف دولار نقدا، وباقي الأموال بالروبل بسعر السوق في يوم الإصدار.

– في البنوك الروسية، حوالي 90% من حسابات العملات الأجنبية لا تتجاوز مبلغ 10 آلاف دولار، أي أن 90% من أصحاب الودائع أو الحسابات بالعملات الأجنبية سيكونون قادرين على استلام أموالهم نقدا بالكامل.

– خلال هذه الفترة (من 9 مارس وحتى 9 سبتمبر من هذا العام) يمكن سحب الأموال من الودائع الأجنبيبة فقط بالدولار بغضن النظر عن عملة الإيداع، أي في حال كان العميل قد أودع يورو فإن البنك سيعطيه وديعته بالدولار عند الطلب.

– يمكن للمواطنين الاستمرار في الاحتفاظ بأموالهم في ودائع أو حسابات بالعملات الأجنبية. يتم الاحتفاظ بجميع الأموال وحسابها بالعملة التي تم بها فتح الحساب أو الإيداع. لا تتغير شروط الإيداع أو الحساب. سيتم احتساب الفائدة على الودائع، كالعادة، بالعملة التي تم فتح الوديعة بها.

– سيتمكن المواطنون من فتح حسابات وودائع جديدة بالعملات الأجنبية، ولكن سيكون من الممكن سحب الأموال منها بالروبل بسعر السوق في يوم الإصدار.

– لن تبيع البنوك عملات أجنبية نقدا (كاش) خلال فترة سريان الإجراء المؤقت.

المصدر: RT