ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برفقة عضو المجلس عبد الله اللافي بصفة “القائد الأعلى للجيش” برئيس أركان الوفاق الفريق أول محمد الحداد.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي طالعته صحيفة المرصد، فقد حضر الاجتماع لجنة الـ10 العسكرية المشتركة عن المنطقة الغربية، مؤكدًا أن الأخير شهد تدارس الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة وسبل تكاتف الجهود لتنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات فيها وفي العاصمة طرابلس.

وتابع البيان: إن المجتمعين استعرضوا جهود المنفي في توحيد المؤسسة العسكرية لتكون قوة واحدة تحافظ على أمن واستقرار البلاد ووحدتها، فيما أشاد الأخير بالتزام أعضاء اللجنة مع تأكيد دعمه لجهودها في التوحيد ونزع السلاح خارج سلطة الدولة وإصلاح القطاع العسكري لما له من أثر على الاستقرار.