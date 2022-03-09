ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إن رئيس الحكومة فتحي باشاآغا سيدخل إلى العاصمة ويباشر مهامه وفقًا للشرعية التي حصل عليها من البرلمان.

الميهوب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أوضح أن رئيس الحكومة الحالي فتحي باشاآغا كلف من البرلمان وحازت حكومته على ثقة المجلس بشكل شرعي وقانوني، وأن الحكومة الجديدة ستدخل العاصمة بقوة الشرعية.

وأشار إلى أن القوات التي تسعى لمنع تسليم السلطات أو دخول الحكومة الجديدة للعاصمة هم أتباع رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، ووصفهم بأنهم مرتزقة المال العام، أي أنهم يحافظون على المكاسب المالية التي منحها لهم الدبيبة، حسب تعبيره.

وعبر الميهوب عن أمله في أن يتم تسليم السلطة دون اللجوء إلى أي سيناريوهات أخرى، وأنه حال عدم تسليم السلطة بشكل سلمي، فإن قوات الدبيبة لن تستطيع الصمود أمام القوات التابعة للدولة والتي تعمل تحت الشرعية التي حصلت عليها الحكومة الجديدة.