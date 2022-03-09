ليبيا – عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي الثلاثاء اجتماعًا موسعًا ضم مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز،ورئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، وعضو هيئة صياغة الدستور الهادي أبو حمرة بحضور مقرر هيئة صياغة مشروع الدستور رمضان التويجر.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي مبادرة وليامز لتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية لاجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بما يساهم في إيجاد مقترحات توافقية لحل الأزمة الليبية بشقيها الدستوري والتشريعي.

من جانبها، أشادت مستشارة الأمين العام بجهود المجلس الرئاسي، في دعم الاستقرار في البلاد، مؤكدةً بأن البعثة تهدف من خلال المبادرة التي أطلقتها لإرساء الاستقرار واجراء الاستحقاقات الانتخابية.

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