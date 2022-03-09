بلينكن يبحث مع نظيره الإماراتي الدعم ضد روسيا في مجلس الأمن

بلينكن يبحث مع نظيره الإماراتي الدعم ضد روسيا في مجلس الأمن

واشنطن – أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، لطلب الدعم ضد روسيا في مجلس الأمن الدولي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان، امس أن الوزير ونظيره الإماراتي “بحثا التعاون من أجل تعزيز السلام والأمن في مجلس الأمن”.

وجدد بلينكن “أهمية التنسيق الوثيق بشأن أوكرانيا وإظهار رد دولي قوي لدعم الديمقراطية والسيادة الأوكرانية عقب الغزو الروسي المخطط له مسبقًا وغير المبرر وغير القانوني”، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن بلينكن شدد أيضًا على “التزام الولايات المتحدة بمساعدة الإمارات على تعزيز قدراتها الدفاعية القوية ضد التهديدات من اليمن وأماكن أخرى في المنطقة”.

الأناضول