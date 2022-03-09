ليبيا – اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها رمضان بوجناح أمس الثلاثاء، مع ممثلين عن العاملين بمراكز العزل والفلترة.

بوجناح استمع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة للمطالب التي قدمها ممثلي العاملين بمراكز العزل والفلترة، والمتمثلة في تأخر صرف المكافآت المالية.

في حين، استعرض ممثلي العاملين بمراكز العزل والفلترة، المشاكل والصعوبات التي يتعرض لها العاملين في القطاع الصحي، واحتياجاتهم الضرورية والأساسية .

وعبر بوجناح عن تضامنه التام مع العاملين بمراكز العزل والفلترة، في المطالبة بحقوقهم المشروعة، مؤكدًا على سعيه لتحقيقها.

كما أبدى الوزير استعداده التام لإيصال مطالب العاملين بمراكز العزل والفلترة إلى الجهات المعنية، وإتمام إجراءات صرف مستحقاتهم في القريب العاجل.

هذا وحضر الاجتماع كل من وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، ومدير إدارة الطوارئ الصحية محمد الغزيوي، ورئيس لجنة التدقيق والمراجعة الخاصة بمراكز العزل والفلترة، ومسؤول مكافآت العاملين بالجائحة.

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