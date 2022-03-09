موسكو – أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا مهتمة بإجراء جولات مفاوضات جديدة مع أوكرانيا في أقرب وقت، مضيفا أن ذلك مرتبط بمدى استعداد كييف.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: “لقد كان الجانب الروسي ولا يزال مهتما بمواصلة المفاوضات. الموقف الروسي واضح للغاية، وقد تم لفت انتباه المفاوضين الأوكرانيين إليه. ونحن مهتمون بإجراء جولات جديدة من الاتصالات بمجرد أن يكون مفاوضونا الأوكرانيون جاهزين لذلك”.

وفي وقت سابق صرح ممثلو كل من موسكو وكييف بأن الجولة الثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية، التي عقدت في بيلاروس يوم الاثنين الماضي، لم تحقق النتائج المرجوة، وأعرب الجانبان عن استعدادهما لمواصلة الاجتماعات.

المصدر: تاس