وقال ‏تشافي خلال تصريحات صحفية: “لا أعتقد أننا المرشحين للفوز ب‍الدوري الأوروبي، لم يسبق لنا الفوز بها، ربما الترشيحات تنصب نحو ابطال سابقين مثل إشبيلية”.

واضاف ان “أراوخو وجافي مهمان جدًا بالنسبة لنا مستقبلًا، وتجديد عقديهما أولوية للنادي، الإدارة تعمل على ذلك، وأتمنى أن تمضي الأمور بشكل جيد، إنهما سعيدان في الفريق”.

واوضح تشافي: “نحن متحمسون لمواجهة جالطة سراي في بطولة تحمسنا، ليست دوري الأبطال صحيح، لكن أحاسيسنا جيدة بالعودة للعب مع الجماهير، مع ديناميكية الفريق الرائعة التي نمتلكها حاليًا”.

واشار الى ان “تجديد عقد داني ألفيش يعتمد على الكثير من الأمور، سنقيم كل شيء مع نهاية الموسم، لكنه لاعب رائع”.