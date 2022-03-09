 تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أسبوعها الثاني – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها للأسبوع الثاني وسط تصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.

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