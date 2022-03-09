ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب الأردني المحامي عبد الكريم الدغمي الثلاثاء رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين والوفد المرافق له.

الدغمي أكد بحسب البرلمان الأردني عمق العلاقات الأردنية الليبية، لافتًا إلى موقف الأردن الداعم لوحدة ليبيا، ووقوف الأردن إلى جانب ليبيا، ودعم جهود التوصل للحل السياسي، الذي توافق عليه الليبيون ويحمي ليبيا، ويحقق طموحات شعبها ويحفظ أمنها واستقرارها.

من جهته، ثمن المشري عمق العلاقات الأردنية الليبية، ودور الأردن ودعمه للمسار السياسي في ليبيا.

وحضر المشري وأعضاء الوفد المرافق جانبًا من جلسة مجلس النواب الأردني.