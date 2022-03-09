إنجلترا – النجم الجزائري رياض محرز، جائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي خلال شهر فبراير الماضي، بفضل مساهمته في مساعدة فريقه في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهنأ النادي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “محرزنا هو بطل شهر فبراير، النجم العربي الجزائري يفوز بجائزة لاعب الاتحاد”.

وتفوق محرز على زميليه فيل فودين ورحيم ستيرلينغ، في نيل لقب أفضل لاعب في النادي السماوي، خلال شهر فبراير الماضي، حيث طرح الموقع الرسمي للنادى استفتاء أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب خلال الشهر ووقع الاختيار على محرز.

وسجل محرز ثنائية في “ديربي مانشستر” أمام اليونايتد، الأحد الماضي، ساهم في فوزه فريقه على مانشستر يونايتد (4-1) في المباراة التي جمعتهما على ملعب “الاتحاد”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من “البريمير ليغ”.

وحقق النجم الجزائري رقما مميزا بين لاعبي باقي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن نجم مانشستر سيتي البالغ 31 عاما، من تسجيل 21 هدفا، (10 أهداف في الدوري الإنجليزي و6 في دوري أبطال أوروبا، هدفين في كأس الرابطة الإنجليزية،3 أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي).

وتقدم النجم الجزائري إلى المركز الرابع في ترتيب أفضل هداف الدوري الممتاز للموسم الجاري حتى الآن، مع عدد من اللاعبين.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب البريميرليغ، برصيد 66 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الوصيف فريق ليفربول.

المصدر:”وكالات”