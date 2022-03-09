دبي – افتتحت شركة “ميتا” (فيسبوك) الأمريكية، امس مقرها الإقليمي الجديد في مدينة دبي للإنترنت، بحضور ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد.

ونشر ولي العهد عبر حسابه على “تويتر” صورا من حفل الافتتاح، وقال: “شهدت اليوم افتتاح المقر الإقليمي الجديد لشركة “ميتا” في مدينة دبي للإنترنت. دبي تواصل تعزيز شراكاتها مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية ضمن رؤية طموحة هدفها ريادة صنع المستقبل”.

وأضاف: “من دبي ستدير الشركة عملياتها في خدمة الأسواق الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودعم قاعدة مستخدمي منصاتها عالميا والتي تصل إلى 3 مليارات مستخدم”.

وذكر ولي عهد دبي في تغريدة أخرى أن “البنية التقنية المتطورة والبيئة الداعمة للأعمال والجاذبة للكفاءات رسخت مكانة دبي مقرا لأهم صُنّاع التكنولوجيا في العالم، واليوم تحتضن مدينة دبي للإنترنت و”تيكوم” 95 ألف موظف يعملون ويعيشون في دبي”.

يشار إلى أن مدينة دبي للإنترنت تحتضن عددا من الشركات التقنية، ومقرات للشركات التكنولوجيا العالمية، ومن ضمنها مقرات لـ”فيسبوك” و”تويتر” و”آي بي إم” و”أوراكل” وغيرها.

المصدر: RT