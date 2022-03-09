ليبيا- بحث رئيس مؤسسة النفط بطرابلس مصطفى صنع الله مع الرئيس التنفيذي لشركة “توتال إينرجيز” “باتريك بويانيه” سبل رفع القدرة الإنتاجية النفطية في ليبيا.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المؤسسة اطلعت عليه صحيفة المرصد، ناقش الجانبان على هامش مشاركتهما بفعاليات مؤتمر “سيرا ويك” في الولايات المتحدة سبل رفع معدلات الإنتاج الحالية لشركة الواحة، من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية وتطوير الحقول المكتشفة وإعادة إنتاجية حقل المبروك مع مطلع العام 2023.

وأضاف البيان: إن الجانبين تطرقا لإستراتيجية المؤسسة لتطوير ورفع الإنتاج من استكشافات غازية برية وبحرية استجابة لزيادة الطلب عالميا فيما أبدت الشركة استعدادها للمساهمة في ذلك عبر عقد ورشة عمل فنية مشتركة لمناقشة التفاصيل والجوانب الفنية لها وإمكانية مشاركتها بتطوير بعض هذه الفرص.