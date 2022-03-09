ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن علي السباعي وغيره من المتواجدين في المشهد هم من سيفشلون الانتخابات لأن المنطق الذي يتكلمون به منطق أشخاص لا يريدون اجراء الانتخابات.

عبد العزيز اعتبر خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الإثنين وتابعته صحيفة المرصد الإثنين أن حكومة فتحي باشاآغا ولدت ميتة ولن تمر.

وأضاف: “السباعي قال تمت المعركة وانتصرنا، نحن انتصرنا بشكل كلي يا علي وأنت تعلم هذا لكنك تحاول خداع الناس، الهدف هو الدخول والسيطرة على العاصمة وفشل المشروع بدون اللعب بالمصطلحات! ما دام رئيس الحكومة التي اعطيته الثقة لم يستطيع ان يدخل بنغازي! هل قلت كلمة حق واستقلت!”.

وعلق على حديث محمد صوان حول أنه في السياسة لا يوجد ضمانات قائلاً: “لتسمع مدارس العلوم السياسية ان هناك نظريات جديدة يقرها محمد صوان في العلوم السياسية وإدارة الاتفاقيات. لما أتوا بالسراج قلنا لهم ما الضمانات التي عندكم؟ قالوا ان السراج ضعيف ونقدر في اي لحظة ومعه معيتيق وكاجمان! أما خرجت وقلت ان من صوت للتحالف هم الأزلام بعد 2012 اليوم في حزبك الجديد اعضاء ونواب واعضاء مؤتمر وطني عن التحالف موجودين لديك”.

كما أشار إلى أن البديل عن كل مايحدث هو المقاومة والصبر وان تبقى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلى حين اجراء الانتخابات.

وفيما يلي النص الكامل للحلقة:

خروج محمد صوان وعلي سباعي على العامة محاولين أن يجدوا تبريراً لأفعالهم عندما شهدو رفض العامة الذين كانوا يتأملون فيهم خيراً، لم اكون سأضيع وقتي بالكلام حول موقفهما لولا خروجهما! ولكن مع الذي فعلوه خرجوا تكلموا وكان لزاماً ان نخرج ونرد عليهم،

نقطة لم يتكلموا فيها هم أن حكومة الدبيبة هم من اتوا بها وليست نحن فقد جاءت بها جنيف، وجنيف أنتم طرف فيها ومن المبرمجين لها، محمد صوان بقضيضه وقضه وعلاقاته الخاصة وعلاقات حزب العدالة والبناء في ذلك الوقت عندما كان رئيسه واعضاءه موجودين وكل الذين حضروا مشوا معه للديمقراطي الحزب المستنسخ! علي سباعي عضو في برلمان طبرق الذي كان موجود وكان البرلمان ممثل.

من أنتج لنا حكومة الوحدة الوطنية هم أنتم ومعكم باقي الشركاء من تنتقدون فيهم ولا يعجبونكم ومرة تسموهم تيار التأزيم ودار الافتاء والأقلية المعارضة لم يكونوا في جنيف ولا تفعلوا ككفار قريش يصنعون الآلهة من العجوة وإذا جاعوا يأكلوها، وإن قلتم لم تكونوا في جنيف أقول انكم كذابين! لأني متوقع ان تقولوا هذا وننتظر منكم كل شيء، بعد ان تخرجوا في الساعات لتبرروا افعالكم بدلاً من أن تصمتوا.

كونكم خسرتم في جنيف تريدون ان تديروا عليها انقلاب الآن! هذه الحقيقة الكاملة! زعلتم وكسرتم هواتفكم في جنيف لما سمعتم بالنتيجة التي لم تكون متوقعه حتى من قبل ستيفاني ويلياميز وتم قلب الطاولة عليكم، في اللحظات الاخيرة وكان خارج توقعاتكم بالكامل! هذا الكلام لا تستطيعوا ان تقولوه للناس! من تلك اللحظة وأنتم تخططون للانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها!.

والآن تريدون منا ان نصدق انكم ديموقراطيين وتؤمنون بالتداول السلمي على السلطة وانتم هزيمة جنيف ستنقلبون عليها بدل ما تحترموا انفسكم وتتجهزوا للانتخابات القادمة تفكرون وتخططون للانقضاض على السلطة والبقاء فيها لأنكم تعلمون علم اليقين ولا يرتقي له شك انكم في اي جولة انتخابية قادمة ستكون محصلتكم صفر ولن يكون علي السباعي عضو في البرلمان ولن يكون له نصيب في موقع تنفيذي له ولن يكون الحزب الديموقراطي بعدما شهدت ليبيا كلها ما حدث عندما خرج من العدالة والبناء لذلك لن يصوت عليه احد ولن يجد من يعطيه الثقة لأن الشعب الليبي واعي ويعرف في معظمه لمن يعطي صوته بعد هذه الهيمنة على السلطة التي دخلتم فيها لسنة ونصف كبرلمان وبقيتم 8 سنوات حتى على مستوى الأحزاب عندما خسر صوان رئاسة العدالة والبناء بدلاً من ان يستمر في الحزب الذي صنع منه شيء وأعطاه أسم وأصبح يشار له بالبنان تنكر لكل هذا واخذ معه من أخذ وافتتح حزباً أخر في مسرحية تنبأ على أن الديموقراطية يحاولون فقط ايهام الناس والعامة بها.

وبعد ذلك تذهبون بشكل مقزز واقل ما يقال عنه انه ليس من السياسة في شيء والنضال في شيء بل انه ليس من الرجولة في شيء، تتنكرون عندما قتلوه منذ شهور وليس منذ سنوات ما الذي تغير؟ هل حفتر تغير؟ إذا تغير هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هو الذي كنتم تصفونه بالقاتل والمجرم والديكتاتور والاستبدادي ويجهز اولاده للحكم وسارق وقاتل ومجرم والأوصاف التي أقل ما يقال في المهزوم حفتر واليوم تريدان منا ان نصدق ان حفتر تغير أو انه امر واقع! وحمل وديع ويمكن ان يرضى ان يكون شريكاً لأمثالكم وأنكم مخولين بعقد الصفقات وأنتم لا وزن لكم في الشارع ولا قيمة لكم لان ما ذهبتم له لن يجد من يستقبله ابداً.

حتى يثبت لكم الشعب أن لا وزن لكم عنده والثوار تحديداً مرفوض حكومة باشاآغا حفتر وعقيلة ولن تدخل وستبقى حكومة الوحدة الوطنية للانتخابات القادمة التي أتيتم بها أنتم وبعد أن رأيتم غليان الشارع ورفضه لحكومة المرابيع، التي خلقت في المرابيع وأدت اليمين هناك في سابقة لم تحدث منذ لدن سيدنا آدم للآن! عار لن يمحوه الزمن! تأتو تحاولوا تبررو لأنفسكم هذه الحكومة بكل صحة وجه.

مما قاله صوان أن الطرف الآخر وبعد فشل مشروعه العسكري أراد أن يدخل شريك قبل ان يخسر كل شيء يعني انت عارفها هذه وانتم جاهزين لتمدوا له حبل النجاة وتنقذوه ! هذا مهزوم عسكرياً والمفترض أنكم ونحن نطالب به ليلقى العدالة! ولكنكم تعتبرون أننا لا نفهم بالسياسه بل أنتم من تفهمون بها فقط! خريجي أرقي الجامعات بالعلوم السياسية! ودورات الدنيا كلها في السياسة وفن الحوار والتفاوض!.

بدل أن يصطف الجميع وأنتم منهم لأنكم كنتم تصفون حفتر بأنه قاتل ومجرم وهذه اوصافه الحقيقة نطالب ونعتصم ونشكل وفود نذهب للدنيا بحيث نشكل محكمة جرائم حرب للهجوم على طرابلس ونقول للعالم أسمعوا! خاصة الألغام لليوم تنفجر وفي تلك الفترة العالم مستعد ان يعاقب حفتر لإدخاله الفاقنر لكن طمعكم الذي وصل لدرجة الشبق للسلطة وهذا التاريخ دائماً مسيرات الاحرار يفسدها الخونة والعملاء.

بدلاً من ان نصطف ونحاول معاقبة المجرمين ونضغط بما أوتينا من علاقات ووسائل اصريتم من اليوم الاول ان تفسدوا الانتصار الذي حصل في البركان والآن طالعين تقنعونا ان حكومة المرابيع التي ستدخل لحفتر وسط طرابلس طبيعي وهذه مصالحة!!!! لعنة الله على الخونة والفاسدين.

أما تعليقاً على فيديو محمد صوان ما الذي تغير في حفتر حتى غيرت موقفك 180 درجة! ان تقول حفتر لم يترك لنا خيار هل حفتر تنازل عما يسمى القيادة العامة! وهل توقف عن تهديده وقتله ووعيده وهل سحب الرتب من أولاده وهل شفت ان أولاد حفتر رجعوا ناس عاديين كاولادك وأولادنا ومواطنين عاديين!! بحيث مشيت معه في صفقة حكومة باشاآغا ولا تحاول بخروج على قناة ليبيا الاحرار أن تخرج وتحاول بطريقتك المعهوده التي نحن عارفينك تقلب الحقائق والحق باطل والباطل حق يا محمد صوان، ان كنت تدعي أنك تعرف تتكلم غيرك أسياد الكلام! وان صنعت منك صدفه مارس 2012 رئيساً للعدالة والبناء غيرك يخرج ويتكلم على الشاشات قبلك بزمن.

اليوم يجب ان تخرج وتقول ما الذي تغير! أنتم تغيرتم ولا مبرر لتغيركم إلا بيع دماء الشهداء والشرفاء من مصراته والمدن التي لم تنحاز لفبراير، مستعدون لبيع اي شيء في سبيل عنادكم وأن تبقوا في المشهد بأي ثمن وما تحته مقبول، وإلا مالذي تغير بعد هزيمتكم في انتخابات العدالة و البناء لم يعد لكم وجود على مسرح السياسة وكان لابد لأمثالكم ان يجدوا اي شيء يبقوا فيه في المشهد وقالها نتحرك في المشهد وغيرنا لا يهم اذا لم يتحرك. السؤال كيف تتحرك هل كعميل وخائن! ام مناضل تمثل قيم ومبادئ.

الصخيرات خرجوا وقالوا ما لم تفعله البنادق تفعله جره القلم، خرجنا ووجدنا المؤتمر الوطني فقط، حكومة الثني جلست لآخر لحظة، والقيادة العامة كذلك وحفتر الذي كنا نقاتل فيه في ازقة بنينا وسيدي فرج وجدناه في الخلاطات وقصر بن غشير! هذه جرة القلم! ويقولوا الشرعية أي شرعية! الشرعية ان حكومة عبدالله الثني قعدت تحكم حتى جاءت حكومة الدبيبة وخلصتم له ديونه! حفتر الذي هجم هل درتم له محاكم! يا خونه يا عملاء واتحمل مسؤولية هذه الكلمة الذي بعتم فيها شرعية المؤتمر الوطني وقلتم اتينا بالحكومة لطرابلس! ماذا استقادت ليبيا والشعب الليبي؟ أصدرتم اعتمادات واخذتم مناصب وضعتم وزراء وملحقين استفدتم واغتنيتم صحيح! هل تم توحيد المؤسسات وتوحيد الحكومة الموازية، هل مصرف ليبيا واحد، مالذي حدث من الشرعية! طردتم وهجرتم مئات الآلاف وبعتم ثوار بنغازي، الشرعية لم تستفيد منها ليبيا! أتيتم بالسراج وحافظ قدور نعم، ومحمد هيثم الذي هو أكبر داعم لباشاآغا، جرعة كورونا واحدة لم تأتوا بها وضيعتم المليارات، وزارة الصحة كانت تتبع محمد صوان طيلة فترة السراج، الصخيرات ام الكوارث. ان لم نعيش الواقع قولوا! اتيتم حفتر لطرابلس صحيح واستفدتم واغتنيتم والآن يريدون جريمة أكبر من الصخيرات، أعيد وأكرر لو أنهم ام يخرجوا ويتكلموا لما خرجت وعلقت عليهم لأنهم أصبحوا مملين ولكن ليتحملوا ما جاء.

تعليقاً على حديث صوان لقناة الاحرار يقول في السياسة لا يوجد ضمانات لتسمع مدارس العلوم السياسية ان هناك نظريات جديدة يقرها محمد صوان في العلوم السياسية وإدارة الاتفاقيات. لما أتوا بالسراج قلنا لهم ما الضمانات التي عندكم؟ قالوا ان السراج ضعيف ونقدر في اي لحظة ومعه معيتيق وكاجمان! أما خرجت وقلت ان من صوت للتحالف هم الأزلام بعد 2012 اليوم في حزبك الجديد اعضاء ونواب واعضاء مؤتمر وطني عن التحالف موجودين عندك، بمنطق العقل والحكمة إذا فشلت ان تستقيل وقلتها لك يا محمد صوان مراراً.. وفوق منها تأتي لنا بحكومة لنقبلها! الغرب وحفتر والمخابرات المصرية ! البديل المقاومة والصبر وان تبقى حكومة الدبيبة لحين الانتخابات.

بدلاً من ان تذهبوا بهؤلاء القتلى والمجرمين لمحاكم الجنايات وسفرياتكم التي تقنعوا فيها الجزائريين والقطريين وبدلاً من ان تمشوا وتقولوا ساعدونا للقضاء عليهم تقولوا كذا وكذا، والثوار الذين تتعاملون معهم وتقنعوهم بدلاً ان تقولوا لهم نشترك جميعاً في عمليات خاصة للقبض على هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة تقول لهم لا يوجد حل إلا يحكمونكم هؤلاء، لأنكم طلاب سلطة وهذا ليس عيب ولكن اطلبها بطريقة صح وليست بالطريقة المتخلفة هذه التي ضيعتم فيها البلاد والأولاد والشهداء وزدتم وجع الامهات، وزوجات الشهداء وابناءهم.

حتى علي السباعي لم يريح روحه، حياتك وظروفك أنت أعلم بها وفلسفتك لكن حتى أنت تريد ان تخرج وتقول ان تصويتك لحكومة حفتر نضال ومقاربات ولوي كلمات هذا لا يمشي، قال فتحي باشاآغا يمثل بركان الغضب ومصراته هذا غير واقعي قال يمثل جزء صغير منهما وقال المشروع المصري واضح ان الحكومة مدعومة مصرية ويقولها بشكل عادي وهو واقف معهم ويريد مننا أن نقف معهم وخاصة ان هذه الحرب بعد لم يتمكن من السيطرة قال مشروعه السيطرة على ليبيا بالكامل، وعندما لم يستطيع ذهبوا في هذا حتى يدخل من الروشن!.

عندما قلنا يجب محاكمته ومحكمة جنايات سكتم وفتحي باشاآغا سكت وصوان كذلك، مصر وستيفاني لا يريدون محاكمة حفتر لذلك وجدوكم أنتم ماشين في مقاربات وحلول سياسية ورضيتم بهذا التقارب الذي صنعته المخابرات المصرية، معناها من يدعوا لمحاكمة المجرمين ويقولون لن نرضى أن يكون حفتر جزء من المشهد، بكل تأكيد مع القوة الإعلامية وشراء الذمم والتشظي في البلد والقبائل ومن يبيع الذمم! لو قلنا لن نقبل بأي حل ولا تقاسم للسلطة ولتبقى ليبيا منقسمة لكن لابد من اقامة العدل ومحاكمة المجرمين واهلنا في المنطقة الشرقية يعرفون ذلك.

لماذا باشاآغا لم تصوت على هذا وكيف تمكنوا المجرم! إما الآن تحاول ان ترتب الكلمات وتنمقها لتقنع بها الشعب وتتنكر لسنوات هذا لا ينفع! السباعي قال تمت المعركة وانتصرنا، نحن انتصرنا بشكل كلي يا علي وأنت تعرف هذا لكنك تحاول خداع الناس، الهدف هو الدخول والسيطرة على العاصمة وفشل المشروع بدون اللعب بالمصطلحات! ما دام رئيس الحكومة التي اعطيته الثقة لم يستطيع ان يدخل بنغازي! هل قلت كلمة حق واستقلت من البرلمان!

عندما تقول ما البديل لدي حكومة وحدة وطنية والعالم معترف فيها ولو نفتك من خيانتكم انت ومن على شاكلتك لو انت معنا ولست بايع وانت كنت فيها هذه الحكومة أنت الذي في البرلمان جزء من جنيف واتيتم بالحكومة وكانت اداءها مميز مقارنة مع حكومة التي في الشرق والسراج وهذه الحكومة حفتر والمخابرات المصرية لم يجدوا فيها مدخل! بطريقتهم هو اشتغل سياسة القطراني نائب رئيس وتقاسم معهم ومجلس النواب وضع الوزراء لكن ربط المرتبات التي كانت تحول لقبرص من قبل فروخ حفتر وسكر الشيشمات! وقالوا له ما رأيك ان تدخل معنا في صفقة ونجعلك سنتين قال لا تلزمني ولما عرفوا ان الانتخابات قاعدين فيها صحاح فشلوها! هل اليوم اكتشفت الكلام الذي تسرد فيه! نحن اكتشفناه من زمان! كنا نسمع فيك بالتسعينات تقول كلام ان علينا العمل والنتائج على الله! نعرف ان حفتر مسيطر بالنار والحديد لكن لا يوجد شيء اسمه تدافع واشتغل وعد العدة السياسية والمالية أنت من اتيتم بالحكومة! تأتوا بالدبيبة أمس واليوم تريدون التضحية فيه!.

هؤلاء من سيفشلون الانتخابات والمنطق الذي يتكلمون فيه منطق ناس لا تريد الانتخابات بل تريد ان تفشلها. قال ان حفتر ليس مهزوم وقال عنده ثلاث ارباع! وتعاركت مع اخوك وليس اخوك من اعتدى عليك! مفتلكها لينشل على دماغكم، يريد ان يقر في عقولكم ان حفتر ليس مهزوم! بل هو مهزوم يا علي السباعي غصباً عنك وعنكم أيها الفاسدين يا خونة. ما لذي تحاول ان تروجه وعلى من تريد ان تضحك! يا علي سباعي. شيء مقزز وقال الدفاع وغيرها انت اعطيته نائب رئيس الحكومة اول وثاني! باشاآغا لو مرض واختفى من نائبه! القطراني الذي ورط ليبيا بحفتر! التخطيط والمالية عند حفتر والدفاع ومعناه أي قطعة مسلحة واسلحتنا في بيوتنا ومسدسات الشباب يخرج منه مرسوم بتمشيط الاسلحة ولا أحد يستطيع ان يمتنع، حكومة باشاآغا اطرطشت ولن تجد لهم وجود لانهم سيكونون اول المطلوبين!.

قال حصلتم العاصمة! حكومة السراج الم تكن في العاصمة وحفتر في الشرق! لما كان المؤتمر في العاصمة ويدعم رجال بنغازي كنا نقاتل فيه بالأزقة ولكن لما اتت حكومة من طرابلس وجدناه نقاتل فيه في الخلاطات! مهزلة اخرى، انتشر الخبر عند الصحف الأجنبية، عثمان عبد الجليل الذي وضع امتحانات وقصص في الجامعات وخريج كندا عينوه وزير صحة! وقبل ان يقسم في مربوعة امام شخص واحد بروحه وهو عقيلة صالح، اخرجوا وقولوا للناس حقيقتكم قعدتوا مضحكة وضحكتم علينا العالم! الحكومة دارت اتفاقياتها في المخابرات المصرية وكملوها في مربوعة عقيلة وختمها عثمان بقسمه في مربوعة عقيلة ودفنت بإرادة الثوار والأحرار. أن تخرجوا وتحاولوا تزوروا الوعي المجتمعي نحن لكم بالمرصاد، ثقة بالله ودماء الشهداء والرجال الصامدين أن الحكومة ولدت ميتة ولن تمر.